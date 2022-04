Guillaume DUFOSSET

Titulaire d’un master informatique, j’ai commencé ma carrière au sein du groupe Capgemini avec un contrat de professionnalisation, ma persévérance et ma rigueur m’ont permis de décrocher une promesse d’embauche au bout du 6ème mois de contrat.

Actuellement en mission en tant que responsable de domaine pour le projet PSA group, je recherche un poste de chef de projet. Je suis mobile et je peux déménager dans une autre ville au besoin. Mon implication et ma polyvalence ainsi que mes capacités de gestion de projet, d’équipe et de budget ne sont plus à démontrer.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Cadrage

Gestion de la production

Planification

Coordination de projets

KPI

Adobe Flex 3

Hibernate

Spring

JBoss

MVC

Java EE

Java