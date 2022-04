Guillaume DUMOULIN

En m'associant à la création de la SCOP TERRE TRANSIT j'ai choisi de mettre mes compétences en gestion de projets, mon adaptabilité et ma vision du monde au service d'un projet d'envergure internationale. J'ai également choisi de rejoindre une équipe compétente, complémentaire et en accord avec mes valeurs.



Mes missions : Stratégies de développement · Community development · Politique RSE · Développement International · Relations publiques



http://www.terretransit.fr



Passionné de sport et d'humanité, j'ai fondé en 2013 la SCOP SPORTRISING, première société coopérative et participative ayant pour objet la promotion du développement durable appliqué au sport (professionnel et/ou des professionnels du sport). Passée en association en juin 2015, j'en suis désormais son Président.



Mes compétences :

management d'équipes

réflexion et méthodologie

montage et gestion de projets

dynamique et attaché au résultat

Développement durable