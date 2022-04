Guillaume DUPONT

Actuellement Technicien télécoms FTTH, je souhaite devenir technicien itinérant ou intervention clientèle. Passionné d’informatique je suis autodidacte.



Il faut savoir qu'en tant que collaborateur d'architecte independant pendant ces 7 dernières années, j'ai participé à tout ce qui relève de l’aménagement de l’espace et plus particulièrement, de l’acte de bâtir mais pas seulement... Ecouter, informer, ajuster, et surtout être disponible, sont de véritables atouts pour la réalisation des projets, car un Collaborateur d'architecte doit savoir répondre aux attentes de chaque usager en veillant au respect de l'intérêt collectif.



Donc j’aime le contact avec les clients, c’est ce qui me manque actuellement en tant que technicien déploiement réseaux ftth.

Ainsi, grace à cette experience de la relation client et mes nouvelles compétences en telecommunication mon objectif est d'associer mes deux principales compétences dans un poste de technicien intervention clientèle ou itinérant, et ainsi pouvoir résoudre les difficultés que rencontrent les abonnés et ainsi leur rendre les services fonctionnels pour lesquels ils sont abonnés.



Mes compétences :

Relation client

Connaissance des télécoms

Polyvalent

Informatique

Informer

Ecouter