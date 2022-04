Guillaume DURAND

IIngénieur orienté système et réseau, mon sens de l'engagement m'a permis de devenir un interlocuteur reconnu dans les projets techniques sur lesquels j'ai été impliqué.



Formateur autour de sujets tels que la virtualisation et le cloud computing (environ 7 semaines par an), j'effectue une veille technologique permanente pour enrichir le contenu des formations dispensées et apporter des solutions innovantes en réponse aux besoins de mes clients.



Specialités: Architecture, gestion de projets, Linux, Internet, haute disponibilité, Virtualisation, Cloud Computing



Mes compétences :

Linux

Cloud Computing

Formateur

Proxy

virtualisation

Architecture TCP/IP