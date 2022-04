Guillaume DURAND

Diplômé de l'Institut National des Sciences appliquées de Lyon, spécialité Génie Mécanique et Développement, je suis actuellement ingénieur en bureau d'études à SNECMA (Groupe SAFRAN) dans le pôle Compresseur Haute-Pression.



Au sein du Centre d'Excellence Industriel des "Pièces Tournantes", après 3 ans en tant qu'ingénieur de bureau d'étude responsable du compresseur haute-pression (CoHP) du moteur SaM146 (produit par la société PowerJet, née du partenariat entre SNECMA et le motoriste russe NPO Saturn) puis concepteur sur les CoHP du moteur Silvercrest (sélectionné pour le Falcon 5X de Dassault) et d'un Turbopropulseur, je suis aujourd'hui Responsable de l'Unité "moteur en développement" au sein de ce même BE Compresseur HP.



Toujours implanté sur le site de production de Corbeil-Essonnes, je dirige une équipe de 10 personnes (essentiellement ingénieurs) participant à la conception/validation de deux moteurs en phase de développement/certification (le Silvercrest et un Turbopropuseur à application civil).

Nos activités sont variées, elles vont du design avant-projet des pièces à la conception de pièces prototypes de banc d'essais, de la certification EASA au suivi d'essais moteurs.

Nous assurons également un soutien quotidien à l'industrialisation et la fabrication des pièces, en sanctionnant notamment tout écart à leur définition.



Mes compétences :

Transport ferroviaire

Conception

Patran

Ansys

Gestion de projet

Ingénierie

Aéronautique

Mécanique

Catia