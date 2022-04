Guillaume DURIEZ

Après une première expérience de chargé d’affaire en France, j’ai rapidement rejoint le domaine international.



J’ai occupé des postes d'administration des ventes pour équipementier pétrolier, d'Ingénieur SAV sur plateforme pétrolière, d'Ingénieur Projets en Europe et en Afrique et de Directeur commercial et opérationnel.



J’ai acquis une solide expérience dans la gestion d’une entité opérationnelle à l’étranger et son développement stratégique et commercial, ainsi que le management des relations humaines avec leurs contraintes multiculturelles.



Je suis titulaire du Master en Administration d’Entreprise de l’IAE de Montpellier (major de promo 2011), section entrepreneuriat.



J'ai rejoint, depuis le 1er Mai 2012, la société FMC Technologies en qualité de responsable commercial et après-vente pour la Tunisie et la Libye.



Mes compétences :

Business

Business development

Certification

Certification qualité

Commercial

Création

Encadrement

Entrepreneur

ERP

ERP SAP

Finance

International

Management

Manager

Microsoft CRM

Négociation

Qualité

SAP

SAP CRM

Stratégie