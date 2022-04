Guillaume DUTEAU

Après avoir passé mon bac et fait mon service militaire, je suis retourné aux études pour obtenir un BTS IAA (industries agroalimentaires).

J'ai ensuite travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur agroalimentaire.

Lors de mon dernier poste, j'ai découvert la qualité et son importance. Donc j'ai décidé de suivre une formation diplômante et professionnelle dans la qualité. J'ai obtenu ma licence Animateur Qualité.



Mes compétences :

Animateur

Démarche qualité

Management

Management de la qualité

Qualité

Responsable qualité