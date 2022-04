Guillaume DUVAL

Après avoir suivi une formation variée, finalisée par un diplôme d'ingénieur INSA en chimie fine et ingénierie, je suis aujourd'hui Responsable Développement Produits. J'assure la mise en place et le suivi d'​ études et de projets dans le domaine des revêtements industriels (R&D Long Terme et Innovation).

Depuis quelques années je tends à me spécialiser dans les revêtements minéraux, qui montrent une plus grande compatibilité avec les exigences réglementaires



Mes compétences :

Peinture

Gestion de projet

recherche

chimie

formulation

photographie

chimiste

développement

Recherche et Développement