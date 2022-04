Guillaume ESCASSUT

Jeune actif contrôleur de gestion issu d'une école de management en France, EUROMED Marseille.

Rentré sur le marché de l'emploi suisse par un Volontariat International en Entreprise de 18 mois chez BioMérieux Suisse SA à Genève à la fin de mes études.



Responsable, dynamique, ouvert aux autres et ambitieux, je souhaite développer, renforcer, consolider mes connaissances dans le domaine de la finance, plus précisément le contrôle de gestion industriel.

Je me suis découvert une nouvelle passion celle de la haute horlogerie.



La complexité d'approche d'une manufacture horlogère comme Breguet est parfaite pour un début de carrière...ou peut être même pour une bonne partie de ma carrière. La maîtrise d'un ERP comme SAP pour la partie FI/CO en autre, est envisageable après 4 ans au sein de Breguet. Actuellement, je travaille sur des standards SAP (module IM, avec Ordres Internes) afin de fiabiliser l'information de R&D (gestion des immobilisations, des montants engagés par projet) et de la prise en compte des aspects fiscaux (US GAAP).



Mes compétences :

dynamique

Finance

Ingénierie

Ingénierie financière

Ouvert aux autres