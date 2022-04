Guillaume ESCOULA

Bonjour à ceux qui regarderont mon profil.



De nature polyvalent ainsi que de par mes études, je suis à la recherche d'un poste en CDI à caractère administratif dans le secteur privé ou public.

Ma polyvalence me permet une bonne flexibilité et une bonne capacité à l'assimilation avec à l'appui mes expériences professionnelles dans différents secteurs qui ce sont toujours avérées positives.



Je suis dynamique, responsable et à l'écoute de mes interlocuteurs.

Il y va de soi que je serais ravi de m'entretenir avec le ou les personnes intéressés par mon profil.



Mes compétences :

Informatique

Projets innovants

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Pegase SI

Accueil physique et téléphonique

Secrétaire de rédaction

Internet