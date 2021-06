Guillaume ESCUDIER

Titulaire d'un Titre de niveau 1 en Management des Systèmes d'Information de l'eXia.CESI.

Je recherche actuellement un poste d'Ingénieur Réseau pour plus tard me diriger vers un poste d'Architecte Réseau ou d'Expert en Sécurité Informatique.



Je suis passionné par les technologies Cisco, que j'ai pu connaître grâce à mes différents stages, ainsi qu’avec l’acquisition de différents équipements sur lesquels j’ai pu m’exercer lors de mon temps libre.

Ainsi, j’ai récemment obtenu la certification Cisco CCNA Routing & Switching (200-120), et je prépare actuellement le CCNP correspondant.



Aussi, j'ai présenté différentes méthodes de hacking à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne en 2010, afin de sensibiliser divers chefs d'entreprise.

Enfin, j’ai présenté une maquette mettant en œuvre le routage BGP devant plusieurs promotions de mon école.



Mes compétences :

Cisco IOS

Routage IP

TCP/IP

VMware

LAN/WAN

BGP (Border Gateway Protocol)

Wi-Fi

OSPF (Open Shortest Path First)

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft SQL Server

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Linux

IP

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Cisco Switches/Routers

Cisco Certified Network Associate