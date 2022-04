Guillaume ESCUDIER

Expert dans les métiers de la finance avec une expérience significative au sein de Microsoft, société dans laquelle j'ai mis en place des processus de planification, reporting et de gouvernance, participé au développement de nouveaux outils de suivi et d'analyse du chiffre d'affaire, géré la mise en place de processus permettant l'identification de nouvelles opportunités ainsi que les P&L de plusieurs divisions business.



En parallèle ma polyvalence m'a permis de prendre en charge différentes missions à orientation plus marketing comme les études de marché et la planification marketing, toujours dans une logique de contrôle et d'optimisation des ressources de l'entreprise.



Aujourd’hui, fort de mes expériences, je recherche un poste de Directeur du contrôle de gestion dans lequel j'aurai un rôle de Business Partner me permettant de mettre au service de l'entreprise mes compétences en contrôle de gestion, études de marché, analyse/planification marketing, pipeline management et mesure de la performance en vue de développer l'activité de cette dernière et consolider/structurer l'existant.



Compétences:

o Planification et contrôle de gestion

o Mesure et management de la performance

o Identification de nouvelles opportunités de croissance

o Système d’information/Reporting/Intranet

o CRM/pipeline management

o Management et développement d’équipes



Mes compétences :

Management d'équipe

Contrôle de gestion

P&L management

Reporting

Analyse financière

Compte de résultats

Études de marché

Analyse

Planification