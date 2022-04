Guillaume EYMANN

Expériences:

------------------



- Canal Plus France (Depuis Janvier 2007):



Architecte système de gestion de base de données (depuis 2009)

Responsable d’exploitation base de données (de 2007 à 2009)





- Télevision Par Satellite (TPS) (Janvier 2005- 2007):



Responsable du pôle Oracle de production et DBA Oracle (2006-2007)

DBA Oracle et SQL Server en environnement de production (2005-2006)





- GROUPE NEURONES (Janvier 2000 – Décembre 2004):



DBA de production Oracle et MS Sql server, coordinateur DBA

Ingénieur Support Microsoft Windows 2000 pro & XP pro

Coordinateur équipe support CGEA





Formation:

---------------





1998-99 DESS « Maîtrise et management de la qualité dans les entreprises agro-alimentaires » à l’université de Nantes – ENITIAA

1994-97 Cycle d’ingénieur en génie biologique, option « produits biologiques et alimentaires » à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC)



Mes compétences :

Architecture

Base de données

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

MySQL

Oracle

Oracle SQL

Postgres

SGBD

SGBD Oracle