Patrick FACCHINI

Avec un savoir-faire réel en gestion de projet et en assistance à MOA, j'ai la capacité à piloter ou à accompagner tout type de projet, que ce soit en développement et intégration logiciel ou en production/exploitation. Mon expérience me permet d'accompagner les organisations métiers ou SI dans les phases amont (cadrage, élicitation du besoin, priorisation des projets) ou aval (pilotage recette, déploiement, conduite du changement).

Mes expériences fonctionnelles ont été variées, mais mes derniers projets autour du Digital et de la Relation client m'ont passionné.

Habitué aussi aux projets transverses, je mène avec succès les missions de gestion de portefeuilles projets, de PMO, d'organisation/processus/méthode.

Certifié sur les référentiels CMMi, ITIL, Prince2, Agile/SCRUM (Product Owner), je suis très moteur dans l'amélioration des pratiques des équipes projets.



Mes compétences :

ITIL

CMMi

Chef de projet

Business analyst

Gestion des exigences

Gestion des compétences

AMOA

SCRUM Product Owner

Stratégie d'entreprise

Java

UNIX

Formation

Process com

Conduite du changement

JavaScript

Informatique

PHP

Test

Stratégie digitale

Relations clients