Pierre FACCHINI

Après plus de 15 ans d'expérience en Direction des Affaires Financières, dans le Groupe Brand (Supply chain), puis chez Coulon (Bâtiment), je suis maintenant dans une nouvelle histoire au service des clients de KPMG NORMANDIE.



Avec 20 bureaux et plus de 500 collaborateurs, KPMG Normandie est présent sur tous les segments de marché:

-Les petites entreprises

-Les groupes familiaux, les PME et l'Economie Sociale et Solidaire

-Les entreprises cotées

-Le secteur public

Leader de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 155 pays.



Mes compétences :

Comptabilité

Fiscalité

Management

Relations Bancaires

Reporting

Trésorerie