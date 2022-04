Guillaume EYMERIC

Directeur Général du Groupe Eric Mey

Groupe immobilier crée en 1947 et présent dans les domaines suivants :

- La Transaction immobilière avec ses 2 réseaux : Le TUC IMMO (agences immobilières) et IDIMMO (mandataires).

- L'immobilier de luxe au travers de sa marque Prestige & Châteaux

- L'immobilier en Thaïlande

- La promotion immobilière et l'aménagement foncier

- L'activité de Marchand de biens



Les sites du Groupe Eric Mey :

www.letuc.com

www.idimmo.net

www.prestigechateaux.com

www.thailande.eric-mey.com

www.eric-mey.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Droit immobilier

Management commercial

Team Leadership

Transactions Immobilières et commerciales

Direction générale