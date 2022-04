Guillaume EYNARD

Diplômé d’un BTS CIRA, j’ai reçu une solide formation en instrumentation, automatisme et informatique industriel. De plus, mes différentes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir une solide connaissance du monde du diagnostique médicale.



C'est grâce à cette diversité j’ai acquis des compétences aussi bien en informatique (connaissance de systèmes d’informations, des produits Microsoft, etc.) que technique (support téléphone, ingénieur de maintenance et spécialiste équipement) sur de nombreux appareils de diagnostiques in vitro.



Ce cursus professionnel a été suffisamment déterminant pour me permettre d’orienter mon choix de carrière et développer mon désir de mettre mes compétences au service des clients au sein de sociétés du diagnostique médicale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Mécanique

Management d'équipe

Hydraulique

Infrastrucutures systèmes réseaux

Informatique Bureautique Word Excel Acces Pow

Rédaction technique

Électronique

Microsoft Windows

Support technique

Formation