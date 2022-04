Guillaume FACCHI

Après 3 années de prépa math, j'ai effectué 2 années en tant qu'élève-ingénieur à l'INSA Strasbourg (ex-ENSAIS) dans la filiaire Génie Electrique. M'intéressant à un aspect particulier de l'électronique, je décide de faire une maîtrise E.E.A. (Electronique, Electrotechnique et Automatique) à l'ULP de Strasbourg en vue de poursuivre par un DESS S.E.I. (Systèmes Electroniques Intégrés).



Mes premières armes dans la vie active, je les ai faites chez DELPHI Mechatronic Systems au sein du bureau d'étude où j'ai géré un projet d'innovation sur la partie commande de lève-vitre et façade de climatisation. J'ai poursuivi ma carrière toujours au sein de DELPHI Mechatronic Systems, mais cette fois-ci, du côté du Laboratoire où j'avais en charge, la validation de produits mécatroniques. J'ai continué ma carrière, en devenant consultant chez ALTRAN (anciennement ALPLOG) où j'ai été en mission chez ALCATEL ABS sur la validation de la gamme de terminal NOE.



Pour parfaire mes connaissances, j'ai repris mes études,un Master 2 en management option Administration des Entreprises à l'Ecole de Management de Strasbourg, dans le cadre d'un C.I.F.. Dans ce cadre, j'ai effectué un stage chez Exceed, TPE spécialisé dans l'externalisation de la force de vente. J'ai été en charge d'un client, Systems'Vip, qui proposait des solutions de prototypage virtuel fonctionnel à destination des bureaux d'études. Mon travail principale a été de prospecter, de rencontrer et de négocier avec les décisionnaires de grands comptes comme EADS, Renault, PSA, Thalès, ...



Diplômé, j'ai réintégré ALTRAN Est qui m'a proposé une mission de Marketing à Colombes(92) chez ALCATEL ABS où je devais recruté un réseau de Business Partners à travers le monde.



J'ai intégré ADECCO Experts fin 2007 où j'assurais le poste de consultant sur le pôle Ingénierie. Mes missions principales étaient de recruter des profils techniques sur les métiers du BE, de la Production, de la Qualité, de la Maintenance, des Méthodes et des Achats Techniques. Je gèrais au quotidien les contrats de travail temporaire de mes intérimaires ainsi que la gestion de la rentabilité de mon bureau.



J'étais également le représentant du Groupe Adecco à la Chair Diversité de l'Ecole de Management de Strasbourg ainsi que dans l'expérimentation du CV anonyme lancé par le gouvernement.



De décembre 2010 à Novembre 2013, j'occupais le poste de Business Manager pour le groupe IT Link, j'ai eu en charge le développement d'activités sur les secteurs du Transport (Automobile, Aéronautique & Ferroviaire), les Télécom & Multimédia, l'Energie et les SI. J'ai développé mes activités sur le Grand-Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté) et à l'international sur l'Allemagne et le Luxembourg.



Aujourd'hui, j'interviens au sein du pôle de compétitivité Alsace BioValley sur les missions de Directeur des Opérations.



Mes compétences :

Conseil

Ingénierie

Gestion de projet

Management

Stratégie d'entreprise

Stratégie commerciale