Guillaume FARCY

Ingénieur Informatique Industrielle et électronique



- Développement embarqué et développement de Bancs de Tests pour cartes électroniques

- Pilotage de plateau de développement de Bancs de Test ( ≥ 20 ingénieurs en software, hardware, et mécanique) intégré chez le client.

- Référent Technique en développement de bancs de tests pour cartes électroniques



- Encadrement d’équipe, reporting hebdomadaire, liaison entre les équipes et le Client, planification des activités, vérification de la qualité des livrables, établissement des devis et des bordereaux de livraisons.



- Compétences Techniques :

Développement sur PC, plateformes embarquées, OS Temps réel, micro-contrôleurs [Freescale, RENESAS, ST, Microchip], DSP, FPGA,



- Langages :

C, C++, C#, java, LabVIEW, TestStand, VHDL, VisualBasic, Delphi, VBA, assembleur. Ainsi que sur la plateforme propriétaire Spectrum.



- Domaines :

Aéronautique, Défense, Optique

Banc de Tests : manuels, automatiques, fonctionnels, in-situ / sonde mobiles, vision

Développement d'instruments de laboratoires

Convertisseur de données très hautes vitesses (5Gbps)

Systèmes Audio haut de gamme



Mes compétences :

Electronique

Informatique

Informatique industrielle

Robotique

Ingénierie

Microsoft .NET

Gestion de projet

Linux

C#

TestStand

SigFox

C++

C