Guillaume FAVIER

Mon rôle est de concevoir des outillages de fonderie et d'usinage grâce au logiciel CATIA V5.

Forts de notre atelier de fabrication, nous contrôlons la conception et la fabrication de nos outils de A à Z.

La proximité avec les unités de fabrication et de production me permet d'avoir une approche très pragmatique dans ma conception et un retour d'expérience immédiat.



La mécanique auto, l'aérospatiale, l'astronomie et la physique sont des domaines qui me passionnent depuis mon plus jeune âge.

J'apprécie la conception 3D d'une manière générale, ainsi que l'informatique.



Mes compétences :

Conception