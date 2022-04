Guillaume FAVRE

Actuellement Animateur (manager) au sein de l’entreprise Pathé Vaise (Lyon), je continue de perfectionner ma longue expérience dans le domaine de l’exploitation cinématographique.



Ma première expérience, dans ce secteur d’activité, remonte à 1999 et, depuis cette date, mon positionnement professionnel est principalement resté sur cet axe-là et ce, clairement par choix et par passion.



Autodidacte de nature, j’aime m’ouvrir aux diverses expériences et confronter mes acquis à de l’inconnu afin de trouver ma place là ou moi-même, parfois, je ne me voyais pas.



Depuis le début de l’année 2012 j’exploite une passion personnelle : la cuisine.

Le hasard m’a donné la possibilité d’entrer dans le milieu fermé des tournages de films semi professionnels et professionnels en tant que régisseur cantinier.



Actuellement, j’ai eu la chance de tourner dans plusieurs équipes de films et sous la direction de 3 réalisateurs différents.



Plus les expériences, dans ce secteur, s’accumule, plus j’y trouve ma place et installe mon propre genre.



Ma signature : faire le maximum de préparations « maison » en respectant les produits de saison.

L’objectif étant de coller aux besoins des équipes de tournages en prenant compte des points suivant :

- Lieu de tournage intérieur/extérieur et donc météo

- Le temps entre chaque repas

- L’éloignement avec la régie cantine

- La justesse dans l’équilibre des aliments (viandes/poissons, légumes, féculents…)

- La non répétition sur l’utilisation des ingrédients

- Le moral de l’équipe en essayant de faire plaisir par le goût mais aussi par la gourmandise

- Travailler au moins un produit qui ne donne, à priori, pas envie à grand monde et le faire apprécier



Poste exigeant de la précision, de la rigueur, de la passion ainsi qu’une forte capacité d’adaptation au vu de l’impossibilité de prévoir les nombreux chamboulements qui se produisent lors d’un tournage même bien préparé.







Je suis actuellement en recherche d’autres projets et propositions me permettant d’améliorer mes compétences et d’en fabriquer d’autres.



Toutes propositions nécessitant les traits de caractères suivant seront accueilli avec intérêt.



- dynamisme

- précision

- capacité d’adaptation

- bonne humeur

- fortes valeurs humaines

- Régulier





Mes compétences :

Management

Régisseur

RH

Poésie

Philosophie humaniste

Histoire contemporaine