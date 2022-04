Infographiste / perspectiviste créatif et passionné, je mobilise mon expertise et savoir-faire au service d’une prestation haut de gamme. Spécialiste du photoréalisme, mon objectif est de répondre à vos besoins avec des illustrations 3D uniques et originales, un travail sur-mesure et soigné pour valoriser vos projets d’images et vidéos. Un accompagnement et un échange permanent, de la phase de conception à la mise en œuvre de vos intentions.



https://www.guillaumefavre.com



Qui ?

Je suis Guillaume Favre, 34ans, infographiste 3D senior. Passé par une formation en Design produit et plus de 8 ans d’expérience en studio au poste d’infographiste 3D polyvalent et manager projets, j’exerce aujourd’hui en qualité de freelance.



Quoi ?

Je réalise pour vous tout type d’imagerie 3D. Ma polyvalence me permet de produire des visuels aussi bien pour l’architecture (intérieur/extérieur) , le design, l’illustration, la communication ou le VFX. Je vous invite à jeter un œil sur mon portfolio.



Où?

Mais partout ! Ayant une grande habitude du télétravail, pratiquer mon métier à distance ne pose aucun problème. Une méthode de travail bien rodée permet de s’affranchir de toutes les distances.



Architecte / Promoteur :

– Vue 3D intérieur / extérieur

– Photoréalisme

– Vue orthographique / Satellite

– Animation / Visite virtuelle

– …



Communicant :

– Illustration

– Publicité

– Mise en scène

– Création

– …



Designer :

– Packshot produit

– Vidéo de promotion

– Mise en situation

– Animation

– …



Spécialiste 3DsMax | Vray | Photoshop

Modélisation | Setup | Rendu | Post-Production



Mes compétences :

Autodesk 3dsMax

Chaosgroup vRay

Adobe photoshop

Adobe After Effects

Infographiste

3D

Chef de projet

Graphiste

Freelance

Photoshop

Architecture Viz