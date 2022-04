Guillaume FAVRE

A partir de Sept. 2011 : Ingénieur Analyste chez Viveris Systèmes, Agence Rhone-Alpes (Lyon)



Viveris est un groupe de conseil et d’ingénierie informatique qui emploie 730 collaborateurs en France en 2012. Depuis plus de 20 ans, il accompagne les entreprises privées et publiques dans la conception, la réalisation et l’évolution de projets informatiques et technologiques innovants, qui contribuent à la performance des entreprises. Viveris propose des services informatiques spécialisés dans de grands pôles d’activités :



- l’ingénierie des systèmes d’information : Le pôle d’ingénierie des systèmes d'informations fournit toutes les prestations nécessaires à la conception et à la réalisation des systèmes d’informations : conseil, développement, intégration et maintenance. Il inclut également de fortes compétences en matière d’intégration de progiciels (SAP, HR Access…), et d’administration de systèmes et réseaux.



- l’ingénierie industrielle et technique : Le pôle ingénierie industrielle et technologique accompagne les secteurs de pointe les plus exigeants (aéronautique, défense, énergie, industrie, etc.) dans des projets de Recherche et Développement auxquels il apporte ses compétences en matière de systèmes embarqués, d’informatique industrielle et d’électronique.



Pour l’ensemble de ses activités, Viveris couvre la totalité du cycle de vie des projets informatiques et offre des prestations de Conseil, d’études, de réalisation et de Maintenance.



Compétences informatiques :



Langages logiciel : C, Java, Shell, XML, notions en J2EE

Langages web : CSS, HTML, JavaScript, PHP, Système LAMP

SGBD : MySQL, Oracle

Méthode : UML, MERISE

Réseaux : Cisco CCNA, TCP/IP, Routeurs Cisco & Juniper, IPv4/IPv6, SIP, VoIP, Routage (RIP, OSPF, BGP…), supervision du trafic



Langues :



Français : Langue maternelle

Anglais : Lu, écrit, parlé (TOEIC 2009 : 800)

Italien : Lu, écrit, parlé

Finnois : Débutant



Mes compétences :

JavaScript

SQL

Informatique

PHP

Java EE

JQuery