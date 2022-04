Fabien PELLOUX

Passionné des NTIC depuis plus de 14 ans, j'ai oeuvré ces 6 dernières années sur 3 de ses grands Axes :

1- Support Technique B2b + B2c, de proximité, sur site comme à distance, en Anglais et en Français.

2- Gestion de S.I. : Infrastructures et Parc ; Administration, Infogérance ...

3- Exploitation de gros système : MCO sur TMA ...



Mon parcours englobe aussi de la formation sur des progiciels de gestion de carburants, l' Administration Réseaux ( Lan, Man, Vpn, & la gestion de parc informatique complété par :

- L' infogérance d' Infrastructures de SI dans leurs Globalité : Supervision, Exploitation & Reporting.

- J' ai pu aussi approché le monde du Développement à plusieurs reprises ( Api Sql, Php, Scripting Ksh, Perl, Awk, AFP, ... )

- La Participation à la Sécurisation, la Normalisation d' 1 TMA spécifique : Editique - Archivages et Services - GED en Multi-Environnement homogènes. Technos Unix / AIx / Oracle / Dialogue / Docubase : Afp Jazz Studio ... .

- L' administration de réseaux et de systèmes spécifque : ESN(telecom) / BTP / Indutries Energies & Pétrolières / Collectivités Locales / Chambre Consulaire Ntic ( Nouvelle Economie - Niches Technologiques - Rv/Ra )



J'ai donc par conséquence, une vision globale et transverse des S.i..

Les divers écosystème que j'ai pu pratiqué m'ont permis d'accéder et de mettre en œuvre des méthodologies et bonnes pratiques associées à la notion de service et qualité, qui font foi dans notre métier :

I.T.I.L, Agile / Scrum ( Développement notions ), ISO 9001.



ma priorité : Normaliser pour Mutualiser



Mes compétences :

Erp ( Siebe, Sap, Generix, vTiger)

Os [ ihm, Windows, HpUx, Aix, Sun, Linux, VmWare ]

Mainframe ( As400 - Mvs)

Cms ( Joomla, Wordpress, Lamp/Lemp)

Windows (Nt4 à Datacenter / Xp à 10 / Office )

Sauvegarde ( Veeam, Tina, NetBackup, Bareos/Bacula

DevOps ( Ansible, Chef)

Scritpting ( PowerShell / Cli, Awk, Perl, Ksh, Php

Tma Editique ( Cft, Xml / Wbs, Hp Dialogue / Afp J

Ldap (E-directory, Ad)

Réseaux ( Rs232/485, Lon, Osi-Tcp/ip, Rfid, Vlan,

Alm ( Bpm, Redmine, Tuleap,Trac)

Hyperviseurs ( VmWare- HyperV- PowerVm )

Supervision ( Nagios, Centreon, Munin, Thruck, Ici

Exigences ( Itil, Agile, Scrum, Iso 9001 )

Ordonnancement (Control-M, Patrol, Columbus Centra

Cms ( Crm, Erp, Grc )

BDD ( Oracle, MySql, MongoDB )