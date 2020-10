Stéphanie KOSACK

Quelques infos sur moi allez je me lance :



Jai beaucoup déménagé (17 fois) et souvent changé de région. Et jai très vite compris que, chaque « région », chaque « autochtone », et finalement chaque "humain" utilise ses codes, possède ses forces, ses faiblesses, son mode de fonctionnement propre. Cest en m'appropriant ces codes, en me mettant au niveau de chacun, que j'ai pu m'adapter avec plaisir aux divers environnements que j'ai traversé.



Très positive, je garde collé au corps l'envie d'avancer toujours ... avec ceux qui m'entourent. C'est aussi ce qui me permet d'apporter toujours plus d'outils à mes utilisateurs pour leur faciliter le travail.



Ma devise "ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient, 100% des gagnants ont tentés leur chance".



Ayant un goût prononcé pour le travail d'équipe c'est avec pédagogie et ferveur que jemmène aujourd'hui mes collaborateurs vers Microsoft TEAMS, SHAREPOINT, PLANNER, WRIKE, autres applications Un objectif fixé par moi-même, qui devrait permettre à la Communauté de Communes des Grands Lacs d'être précurseur sur son territoire dans ses process de travail.



Voilà résumée la vision de mon métier, au travers de celle que je suis.