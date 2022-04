Fabien PELLOUX

PARCOURS PROFESSIONNEL: diplomé de l'EDHEC Business School (spécialisation Finance), je suis rentré chez NATIXIS en Mars 2004 pour un stage de 9 mois en Front Office Financement de Matières Premières (Assistant Chargé d'Affaires). Ce stage a été l'occasion pour moi de me familiariser avec les marchés des différentes matières premières et d'acquérir des compétences en matière d'analyse de risque de crédit, notamment. A la fin de ce stage, j'ai été recruté par NATIXIS au poste de Gestionnaire Middle Office, toujours en Financement de Matières Premières. Au terme des 2 ans et demi passés à ce poste, j'avais acquis de solides connaissances en matière de garanties bancaires et de gestion de lignes de crédit. En Septembre 2007, j'ai été promu Analyste Risques au sein du département "Engagements" des Financements de Matières Premières. J'ai occupé ce poste jusqu'en février 2010, date à laquelle j'ai quitté NATIXIS pour fonder la SARL "Coeur de Pierres", société spécialisée dans l'importation et la vente au détail de bijoux en pierres semi-précieuses montés sur argent. La première boutique "Coeur de Pierres" a ouvert ses portes à Annecy (Haute-Savoie) en décembre 2010. La société connait des débuts prometteurs avec un premier exercice tout à fait satisfaisant.



FORMATION: mon BAC Scientifique en poche (Mention Bien), je suis entré en Classe Préparatoire HEC au Lycée Berthollet d'ANNECY (Haute-Savoie) où j'ai passé 2 ans. En 2000, j'ai intégré l'EDHEC Business School (Nice) où j'ai étudié la Finance, la Comptabilité, le Marketing, le Droit des Sociétés... Entre ma 2ème et ma 3ème année d'études, j'ai fait 12 mois de stage chez XEROX en tant que Responsable Marketing d'une des principales concessions de Paris. Ayant alors de sérieux doutes sur mon intérêt réel pour le Marketing, j'ai finalement décidé de me spécialiser en Finance lors de ma 3ème et dernière année que j'ai passée en échange universitaire à LOS ANGELES (programme MBA - Loyola Marymount University). Sur place, j'ai pu développer mes connaissances en Fusions Acquisitions et Finance Internationale (entre autres).



Mes compétences :

Analyse financière

Analyste risques

Anglais

Banque

COMMERCE

Commerce international

Commodities

Finance

Financements structurés

Football

International

Matières premières

Ski