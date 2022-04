Guillaume FENIX

Jeune diplômé fort de trois année d'alternance, j'ai développé par le biais de ma fonction et de mes expérience un fort esprit d'analyse et d'indépendance. Cela m'a conduit à élargir et perfectionner mes compétences en préparant des certifications sur mon temps personnel.

Fort d'une grande ouverture d'esprit, toujours curieux je mets ses atouts dans mes projets professionnels que je mène avec énergie, rigueur et professionnalisme.



Mes compétences :

Déploiement & administration de système et reseau

Gestion de configuration ( OCS Inventory)

Virtualisation de serveur (VMWARE & Hyper-V)

Gestion d'un parc informatique et télémantenance

Déploiement d'une solution de supervision

Assistance helpdesk

Mise en places de procédures techniques

Mise en place d'une base de données

VMware ESXi

Active Directory

Administration réseaux

Firewall

Administration système

UNIX

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft SQL Server 2008

Windows Server 2008 R2

VMware

SQL

Python Programming

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft Office 2007

Linux Debian

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

Domain Name System

C++

Apache WEB Server

ADSL

Microsoft Forefront TMG

Vtom