Jessica PICHON (LE NEINDRE)

Titulaire d'un BTS diététique obtenu en 2010 au Lycée François Rabelais Paris (18e)



En septembre 2010, la Mairie de Gouvieux (60) me fait confiance en me proposant le poste de responsable de la restauration scolaire (200 convives, 4 écoles, 2 services).



En septembre 2011, je rejoins l'équipe de consultants de la société Agriate Conseil. En charge de la partie diététique de nos missions, j'interviens sur différents domaines (élaboration du cahier des charges, analyses des offres, suivi du contrat, animation de commissions de menus, réalisation de formation, analyse des menus, audits hygiéne, qualité et prestation,...)



En 2012, j'ai participé à des formations :

- "rôle est éthique du diététicien dans l'accompagnement des collectivités sur la qualité de l'offre alimentaire en restauration scolaire".

- droit : marchés publics et DSP

- informatique : powerpoint



Aujourd'hui, la société Api restauration m'intégre au sein du restaurant Orange ODS (siège sociale) en tant qu'assistante d'exploitation. C'est environ 700 convives jours avec une caféteria et un room service.

Ce poste me demande beaucoup de polyvalence et d'investissement : il m'est confié des missions très différentes et me demande une capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Droit secteur publique (appel d'offre)

Diététique

Pack office

HACCP

Gestion

Restauration collective

Formation hygiène/qualité/diététique