Guillaume FERNANDEZ

Issu d'une formation généraliste en informatique, je me suis toujours efforcé de conserver cette largeur d'esprit face à une technique qui se veut trop souvent élitiste.



Ainsi, parmi mes précédents employeurs on peut compter,

une start-up de l'immobilier (FCM),

une association à échelle nationale (Restos du coeur),

une entité de recherche publique (CNRS, IRD),

une SSII à l'étranger (IDCommunications Ltd. London),

et enfin une multinationale de renommée mondiale depuis plus de 50 ans (IBM).



Ces expériences variées m'ont permit de mettre à l'épreuve mes capacités d'adaptabilité et surtout, m'ont donné les moyens de décider du cadre idéal de travail qui convient pour mes aspirations.



Actuellement en poste chez PcSoft, je fais quotidiennement exercice des mes compétences acquises en étude et en stage, avec le devoir de maintenir une veille technologique primordiale dans la société éditrice de l'AGL n°1 en France.



Mes compétences :

WebDev

WinDev

PHP

Java

C++

CSS3

Javascript

Html5

jQuery

SQL