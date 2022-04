Après une première expérience d'un an au sein du laboratoire adhésif sensible à la pression (Service Support Technique et Développement) du site de Valbonne de DOW, je souhaite multiplier mes expériences dans la chimie appliquée aux matériaux par le biais de CDD ou contrats d'intérim.

Je suis également ouvert à toutes propositions à l’international.



Mes compétences :

Polymères

Formulation

Adhésif acryliques en émulsion

Nanomatériaux

Analyse de surface

Qualité

Management de projet