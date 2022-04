Guillaume FERRARI

Passionné par Internet et les nouvelles technologies, je conçois des sites internet et des applications en ligne depuis presque 20 ans.



J’aime les applications et les sites internet qui s’utilisent facilement et qui respectent les standards du web.



Mes domaines de compétences :

- Concevoir et développer des applications en ligne.

- Concevoir et développer des sites Internet.

- Créer ou améliorer des interfaces d’applications en ligne ou de sites internet. (Ergonomie).

- Aider une entreprise à bâtir une stratégie internet. (Web-marketing).



Mes compétences :

Développement informatique

E-commerce

Ecommerce

Ergonomie

Informatique

Marketing

Web

Web marketing