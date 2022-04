Guillaume FEUILLERAT

Je travaille actuellement chez MCS et Associés en tant que Responsable recouvrement au sein du service Amiable. Le travail de mes équipes consiste à prendre contact avec des débiteurs (B to B et B to C) pour recouvrer tous types de créances (Bancaires, locatives, assurances, créances anciennes, récentes, titrées, forcloses)



Mon travail consiste à former les nouveaux collaborateurs, animer une équipe de 15 gestionnaires et les suivre au quotidien en assurant la cohésion d'équipe (contrôle de gestion, suivi des indicateurs de performances, coaching par double écoute et enregistrements, bilan de fin d'année, gestion des conflits internes et externes, support métier, reporting).



Parallèlement, j'anime des formations sur la négociation amiable par téléphone pour tous les services de la société (Contentieux, Banque de France, pré contentieux, filiales au Maroc à Rabat...). J'apprends aux collaborateurs à écouter leur interlocuteur, reformuler leurs propos pour une meilleure compréhension et instaurer un climat de confiance, poser des questions ouvertes, répondre aux objections les plus fréquentes, utiliser les leviers psychologiques les plus pertinents et enfin à négocier intelligemment pour obtenir une solution amiable efficace, cohérente et tenue dans le temps.



L'objectif est d'acquérir une certaine aisance au téléphone, négocier dans une démarche amiable, sans agressivité et obtenir une solution gagnant-gagnant pérenne dans le respect de la législation et du client.



Je fais travailler les collaborateurs autour de cas réels, de mises en situations scénarisées et j'adapte la formation en fonction du poste occupé et des types de créances gérées.



Mes compétences :

Formation

Management opérationnel

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver