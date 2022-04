Guillaume FILLON

Sensible à la biodiversité et à l'écologie, formé en entreprise à la relation client multicanale puis à la sensibilisation de différents publics dans le public et le monde associatif, j'ai développé de nombreuses compétences transversales dans la communication, les relations publiques et l'informatique. Fort d'une longue expérience professionnelle j'apprécie les défis ambitieux et innovants.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Webmaster

Graphisme web

Relations Publiques

Community management

Montage vidéo

Twitter

YouTube

Adobe Photoshop

Content Management System

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word