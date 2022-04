Guillaume FILLON

Expériences professionnelles : Animation réseaux des Éditions L’écart (13e) pendant 2 ans. Auditeur en relation client multicanale pendant 14 ans. De 2008 à 2013 , assistant parlementaire de François de Rugy, Président du groupe EELV à l'assemblée Nationale, webmestre et community Manager de l’agence Régionale pour la nature et la biodiversité (Natureparif) depuis 2007. Créé parallèlement en 2013 "Depeche Prod" (Production de contenus vidéos et numériques).



Expériences associatives et syndicales : Secrétaire général du syndicat étudiant PSA/UNEF-ID à l’université Paris II en 1994, co-fondateur du « salon délivre » et représentant l’UNEF-ID au CNCB (Comité National de Lutte contre le Bizutage). Membre du Conseil d’administration de la ligue de l’enseignement au début des années 90 et Co-animateur du « manifeste contre le Front National »



Compétences et sujets de prédilection : Biodiversité, Finances publiques, industrie, écologie, agriculture et alimentation, culture et arts de la rue. Relocalisation des activités, circuits courts, autosuffisance locale et régionale.

Connaissances approfondies dans les activités multimédia. Graphisme multimédia (Photoshop, Adobe Illustrator…) audio et vidéo. Dessinateur-maquettiste travaillant sur tout supports électroniques : pages Internet, cédéroms, habillage TV ou montages vidéo (Vegas Sony)



Mes compétences :

Marketing

Communication

Politique

Facebook