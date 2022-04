Guillaume FLEURY

Anglais courant et technique bien maitrisé (échange courant à titre professionnel et personnel)



Informatique : maîtrise du pack bureautique (Word, Excel, Powerpoint…), maitrise rapide de tout type de logiciel et connaissances partielles des logiciels de conception Solidworks, Catia V4/V5



Mise en œuvre de supports d’essai prototypes, maquettage et prototypage rapide. Connaissance générale en conception, réalisation, usinage, électroérosion, moulage plastique, instrumentation thermique, matériaux composites ainsi que des notions élémentaires dans la plupart des domaines liés à la mécanique et à l’automobile.



Mes compétences :

Catia

SolidWorks

Automobile

Mécanique