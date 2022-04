Guillaume FOLLAIN

Bonjour,

Actuellement à la recherche d'un emploi, j'étudie les possibilités de reconversion qui s'offrent à moi.



Jai identifié le domaine de la comptabilité comme étant dynamique et porteur d'offres d'emploi. Aujourd'hui je souhaite réaliser une mise en immersion (PMSMP Période de Mise en Situation en Milieu Professionnelle) dans un cabinet comptable afin de découvrir les réalités du métier de comptable et de confirmer mon projet professionnel.



Si l'immersion en entreprise s'avère concluante, j'ai pour objectif de reprendre mes études dans le cadre des cours du soir du CNAM en Master Comptabilité Contrôle Audit afin de valider un bac +5 et dans le meilleur des cas le DSCG (détenteur d'un M1 en Sciences de Gestion, il est possible de m'inscrire en M2 CCA dispensé au CNAM).



A la lecture de mon CV, vous trouverez certainement mon profil atypique. En effet, j'ai acquis des compétences dans divers domaines :

l'informatique : cela ma permis de développer mon sens pratique, à tout problème, une solution. Je suis à l'aise avec les technologies et m'adapte facilement à n'importe quel logiciel.

le commerce et le SAV : jy ai principalement développé mes capacités d'accueil et d'écoute client afin de comprendre leur besoin et leurs attentes pour leur proposer le produit ou bien le service le plus adapté.

la gestion et le marketing : les différentes activités qui mont été confiées mont permis de développer mon sens de l'organisation, de la gestion de budget et de projet ainsi que toutes les actions liées à l'établissement dune activité.

le tourisme, le sport, l'évènementiel : ces domaines mont permis de renforcer ma réactivité, mes capacités d'initiatives et mes facultés à travailler en équipe dans un environnement soumis au stress.



Rigoureux, organisé, méthodique, je souhaite tout d'abord réaliser une mise en immersion afin de vérifier la compatibilité entre mon profil et le métier de de comptable.