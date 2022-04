Guillaume FOLTZ

Ingénieur et urbaniste, je conduis des projets ayant pour vocation le développement durable des villes et des énergies renouvelables. Alors que la transition énergétique est inéluctable et que la préservation de l'environnement s'inscrit au coeur du développement urbain, la conduite des projets et les enjeux financiers sous-jacents deviennent de plus en plus complexes. Cette transition représente également de formidables opportunités de création de nouvelles activités. C'est dans ce contexte que j'inscris mon action aussi bien en direction des acteurs publics que privés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Urbanisme

AutoCAD

BTP

Efficacité énergétique

Management

Suivi de chantiers