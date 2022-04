Julie FOLTZ

Passionnée par les langues et par la pédagogie, par la transmission des connaissances et leur partage, j'exerce comme formatrice et traductrice.



Formatrice en anglais & espagnol :

- pour des salariés dans le cadre de la formation continue,

- pour des particuliers qui souhaitent parfaire leurs connaissances des langues anglaise et espagnole, aussi bien adultes,

- pour aider les adolescents à bien appréhender le fonctionnement de ces langues & les préparer au bac, aux diplômes post-bac,

- pour la société ETS Global en Languedoc-Roussillon. Objectif : habiliter des écoles de langues, des universités ... à faire passer les tests proposés par la société.



Traduction :

- Sites web, tourisme, pédagogie, sociologie, e-santé, Serious Games, etc.



Pour en savoir plus RDV ici :

www.traduiresanslimites.com

et là :

http://julieetlesmots.blogspot.fr/



Pour des prestations globales en communication, nous proposons une palette de service sous l'entité DIP Extended. Pour surfer zébré voir ici :





Mes compétences :

Traduction

Pédagogie

Langues vivantes

Enseignement

Formation

PNL