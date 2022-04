Guillaume FONTELAS

Je travaille dans l'expo et l'événementiel depuis 2004.



J'ai commencé comme monteur et aujourd'hui je suis responsable d'affaires.



Je m'occupe de la gestion humaine et matériel sur différents sites (Parc des expositions de Bordeaux, Halle d'Iraty à Biarritz et événement en extérieur sur le région Bordelaise).



En charge de l'organisation et du suivi d'équipes d'électriciens pour le montage d'alimentation électrique pour salons, expositions et événements, ainsi que pour la réalisations de stands (luminaire, structure, tout installations électrique,...).



Parc des Expositions de Bordeaux (Jumping International, Vinexpo, Foire de Mai, Conforexpo, Vinitech,...).



Événements en extérieur sur la région bordelaise (marché de noël, épicuriales, tchanquetas, tournoi Primerose...).



Halle d'Iraty à Biarritz (avrilexpo, écovie, salon de l'auto,...).



Mes compétences :

Gestion de projet

Courant faible

Management

Electrotechnique

Achats

Electricité

Informatique