Guillaume FOUJANET

Au cours de mon parcours professionnel et scolaire, j'ai travaillé dans des laboratoires de recherches, des petites PME et des grandes entreprises.

Actuellement je travaille à Schneider Electric en tant que prestataire chez Assystem, sur un projet qui me permet de compléter mes connaissances dans le monde de l'informatique embarqué, de ses outils et de ses méthodes.



Dans les grandes lignes mon parcours scolaire à débuté par un DUT en mesures physiques, ce qui m'a permis d'aborder de nombreux domaines technologiques. J'ai ensuite choisis de me spécialisé dans le domaine de l’électronique et informatique industrielle à Polytech'Grenoble(ex ISTG) .



J'aime travailler sur des projets innovants, où la créativité et l’ingénierie priment. Ce qui me pousse à aller de l'avant est l’acquisition de nouvelles connaissances et l'utilisation d'expériences passées pour parfaire un projet, ses contraintes et objectifs.



D'un caractère dynamique et positif, je suis une personne rigoureuse, ponctuelle et qui s'intègre rapidement au sein d'une équipe ou d'un projet.

J'aime aller au bout des choses et comprendre sur ce que je travaille et comment cela fonctionne. Je préfère passer un peu plus de temps à commencer quelque chose plutôt de finir un projet à moitié.



Mes compétences :

Programmation

C

Informatique

Électronique

Ingénierie