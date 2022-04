Ingenieur en Electonique et informatique, je travaille pour ST depuis 7ans ou j'ai effectue plusieurs projet.

Ce qui me motive sont les défis. J'aime travailler sur du concret pour la satisfaction du travail accompli.

Challengez-moi !



Mes compétences :

Gestion de projet

Electronique

Linux

C++

Microélectronique

Shell