Guillaume FOULARD

Fondateur et dirigeant depuis 12 ans de Coaching Attitudes. France et Monde.



Vous avez tout pour que ça marche et vous y arrivez pas ? vos équipes ne vous suivent pas ?



J'accompagne votre dynamique et vous aide à dépasser vos carcans, révéler votre part d'exception et prendre votre juste place dans des moments extra- ordinaires et multi culturels.



En équipe, je vous aide à résoudre les problématiques qui freinent ou empêchent de produire et à grandir, ensemble avec cohérence et motivation.



Accompagnement vers la (trans)Formation et la transition. Créateur de la Méthode innovante P.H.A.R.E en 2010 (Partage, Humour, Attitudes, Responsabilité, Exception) à partir de votre réalité.



Particulièrement spécialisé dans la conduite du changement et la perte de dynamisme (prise de poste, assertivité, sentiment d'imposture, légitimité) des individus et organisations inhibées : identifier vos limites, révéler vos potentiels, talents et valeurs, trouver une cohérence, développer et sortir de l'enfermement.

12 ans d’expérience commerciale et management à l'international (bilingue anglais et espagnol/catalan). 10 ans d'expérience de la formation (Vente/Management/Communication). Formé à l'approche systémique du Management et à la dynamique des systèmes et dysfonctionnements d'entreprise. Formé en Communication Non Violente, Process Communication, Analyse Transactionnelle, PNL et Spirale Dynamique. Coach certifié méthode israélienne d'exception : Boussole Dynamique/ News (Travail sur les talents, passions, valeurs, freins et mise en place des objectifs).Diplômé groupe ESC Toulouse.Licence de Langues Etrangères Appliquées option Affaires et Commerce.



Mes compétences :

VENTE

RESSOURCES HUMAINES

CONSEIL

INTERNATIONAL

Développement Personnel

MANAGEMENT

COACHING

FORMATION