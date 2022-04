Guillaume FOUQUET

Très vite passionné par le sport-automobile, j'ai axé mes études sur la Mécanique, domaine de prédilection du sport-auto.

Professionnellement, j'ai acquis de nombreuses compétences techniques concernant le groupe moto-propulseur dans le secteur de l'automobile : conception, essais, mise au point boîtes de vitesses et moteurs. Le management de projets est également une autre de mes compétences : maîtrise de toutes les étapes permettant de développer un organe mécanique avec toutes les contraintes que cela comporte ( respect de la définition technique, budget, planning, qualité, relations fournisseurs, industrialisation... )

Depuis longtemps spectateur de rallyes, je suis depuis quelques années également acteur, au travers de différents teams et avec différentes fonctions, ce qui me fait avoir une parfaite connaissance de cette discipline



Mes compétences :

Automobile

Chef de Projets

Management

Management technique

Mécanique

Mise au point

Sponsoring

Sport

Technique

Transmission

Gestion de projet