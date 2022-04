Guillaume FRANC

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



• Décembre 2009: OXBOW International - Attaché Commercial Midi Pyrénées & Languedoc Roussillon.



• Janvier – Juillet 2009: ROSSIGNOL SAS – Département Sport’s Marketing – Snowboard Team Assistant.

Gestion du Team Pro Riders Internatinal et Europe ; organisation photoshoots ; gestion des partenariats ; relation presse spécialisée internationale ; événements snowboard internationaux ; gestion du site internet snowboard.



• Avril - Juillet 2007: KAHONAA Surfwear, Bordeaux, France : Marketing & Team Manager.

Gestion de communication globale de Kahonaa Surfwear (presse, site internet, partenaires); gestion du Team Pro Riders; gestion de la promotion et des événements sportifs.





• Juin – Décembre 2007: VOLCOM Europe, Anglet, France : Assistant Marketing Europe.

Organisation d’événements surf, skateboard & snowboard ; gestion des plannings des Team Managers ; relations avec les distributeurs, les magazines et l’industrie de la glisse européenne.



• 2006-2007 : - KAHONAA Surfwear: Promotteur, Rider windsurf.

-Secrétaire de l’association des sports extrêmes de ESC Pau, Teahu’Pau Association. Organisateur de la Snow Cup 2007 & 2008, événement ski-snowboard, Gourette, France.

-Responsable Association FMR Pau, France :

Organisateur des Student’s Games à Montpellier en 2006, et à Pau en 2007.



• Mai 2006 : Organisateur South Windsurf Test à Narbonne. Evénement windsurf du Sud de la France, Narbonne, France.



• Février – Mars 2006/ Janvier – Février 2005 : Responsable de projet QUAI 34 Narbonne. Organisation du South Windsurf Test, Narbonne, France.



• Année 2005-2006: -Responsable communication de l’Association FMR, Montpellier, France. Organisation d’événements étudiants.

-Vendeur au Surf Shop QUAI 34 Narbonne, France.



• Avril 2005 : Responsable sécurité nautique Coupe du Monde Windsurf, PWA Mondial du Vent, Leucate, France.



• Eté 2004 : Moniteur fédéral de windsurf au Fun Club, Leucate, France.



• Avril 2005/avril 2004/ avril 2003/ avril 2002 : Agent de sécurité nautique PWA Mondial du Vent, Leucate, France.



• Eté 2006/ été 2003/ été 2002/ été 2001 : Moniteur fédéral de windsurf au Cercle de Voile du Cap Leucate, Leucate, France.





FORMATION



- 2008- 2010 : Master à l’Ecole Supérieure de Commerce de Pau, France (spécialité Marketing)



- 2006-2007 : Bac +3 à l’Ecole Supérieure de Commerce de Pau, France



- 2004 – 2006: BTS Management des Unités Commerciales à l’ESARC – CEFIRE Montpellier, France



- 2003 – 2004 : IUT Techniques de Commercialisation à Montpellier, France



- 2002 – 2003 : Baccalauréat Scientifique au lycée Dr Lacroix à Narbonne, France





DIVERS



- Compétences linguistiques : Anglais, Espagnol (niveau supérieur)



- Compétences informatiques : Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point, Outlook , Access) ; Quick Business



- Loisirs : Windsurf, snowboard, wakeboard, surf, tennis, beach volley, moto.



- Permis : B (véhicule), A (moto), et bateau.