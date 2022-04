Guillaume FREMION

Pour le côté professionnel:

J'ai été responsable d'un service commercial composé de 4 commerciaux, 1 ingénieur d'études services/travaux et 1 autre pour les travaux, 1 assistante.

Mon équipe et moi-même motive des clients, dimensionne, chiffre des contrats et travaux de chauffage et de génie thermique, emballe et propose les solutions!

Nos solutions : à base d'optimisation de la distribution et de la "production" d'énergie. Le bois mais aussi le solaire thermique, la microcogénération ou photovoltaïque et les PAC géothermales sont envisagés au même titre bien souvent que le gaz naturel, propane et fioul domestique.

La régulation et les méthodes d'exploitations sont toujours au cœur des solutions.

J'affectionne particulièrement les solutions à base d'énergie renouvelable comme le bois et le solaire thermique.

Nous intervenons également sur l'enveloppe du bâtiment, en isolation thermique par l'extérieur, l'étanchéité des terrasses, végétalisation... et bientôt l'augmentation du volume habitable pour équilibrer le surinvestissement lié à la nouvelle isolation!



http://www.sec-energie.fr/







pour le côté "civil":

Je me suis administrateur de la CLCV Paris, la 2ème assiciation nationale de défense des consommateurs. J'apporte mon "éclairage" sur les sujets de l'environnement, l'énergie et la consommation "responsable".



http://www.clcv.org/



j'ai la conviction que nous pouvons faire "bouger" les choses, avec l'énergie et l'environnement au coeur de chaque décision dans le respect d'une vie durable (pas forcement un développement car il est évident que notre mode de vie n'est pas compatible avec les ressources de notre mère nourricière La Terre)



Mes compétences :

Bois

Environnement

Maintenance

Photovoltaïque

Solaire