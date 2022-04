Guillaume FRETARD

J'ai travaillé de décembre 2003 à juillet 2011 dans le domaine de la sécurité informatique (audit et conseil principalement mais aussi de l'administration système) au sein du Centre d'Expériences Aériennes Militaire de Mont de Marsan. Je travaille actuellement chez Revenu Québec en tant que technicien informatique à Revenu Québec.



Je possède les compétences suivantes :



AAdministration systèmes Windows, Linux/unix

Sécurisation postes de travail Windows, Linux

Sécurisation serveur Windows, Linux

Sécurisation domaine AD, SAMBA

Audit sécurité postes de travail Windows, Linux/Unix

Audit sécurité domaine Windows, Linux/Unix

Audit sécurité SIOC, SIAG

Conseils sécurisation Windows, Linux/Unix

Sécurisation et administration ToIP

Rédaction documentation

Anglais intermédiaire (score de 750 au TOEIC. Validité : 04/02/2013)

Espagnol débutant

Php, HTML, C, VB, Java, Java Web

MySQL,Access,SQL Server

Merise et UP/UML



