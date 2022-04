Vous êtes à la recherche d’un féru du digital pour renforcer votre équipe et développer votre stratégie de communication ?



Diplômé en ingénierie de l’Internet & du multimédia, je dispose d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans les métiers du web, acquise dans des secteurs, structures et postes variés.



Digital native multitâche « prêt à l’emploi », je cherche aujourd’hui à relever un nouveau challenge professionnel.

Mes compétences dans les domaines de la communication digitale et la gestion de projets web me permettent de répondre aux problématiques de stratégie et de présence digitales.



Je suis le collaborateur qu'il vous faut ? Contactez-moi : guillaume.frey@gmail.com



Mes compétences :

Content Management System

SEO

Gestion de projet

Stratégie digitale

Typo3

Management

Réseaux sociaux

Infogérance

Drupal

Nom de domaine

Pédagogie

Wordpress

Photographie