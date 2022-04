Guillaume GADIN

Chef de secteur alimentaire libre service et chef de file liquide Île de France

Membre du comité de direction en magasin

Membre du comité national liquide

Garant de la bonne tenue de toutes les lignes du compte d'exploitation (CA 75M €)

Passionné par le travail d'équipe et toujours dans la recherche de performance collective je prends un grand plaisir dans mon métier de tous les jours ou je manage un secteur de 58 personnes dont 7 cadres et anime la file liquide île de France comptant 25 chefs de rayon et des membres de la logistique. En tant que chef de file cave, je définis les strategies sur les tracts foire aux vins de la région avec sélection des produits et des politiques promotionnelles : de la selection au catalogue final suivi et contrôle de chaque étape.

J'ai eu le plaisir pendant mon parcours de faire de l'alimentaire et du non alimentaire.



Mes compétences :

Accompagner

Business

challenger

COMMERCE

Communiquer

cooperer

Diriger

Organiser

travail en équipe