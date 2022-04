Guillaume GAMBIER

Les experiences dans des environnements multi-sites et multi-métiers, la richesse des portefeuilles dont j'ai eu la charge aussi bien dans des PME que dans des multinationales, m’ont appris à répondre favorablement et dans les meilleures conditions aux différents challenges et demandes qui m'ont été soumis.





Mes compétences :

Industrie

Sous Traitance

Esprit d'équipe

Negociation

Relationnel

dispute resolution

SAP

Navision

fleet management

contract negotiation and monitoring

company training

category skills

Team Management

Scaffolding

Sage Accounting Software

Route preparation

Microsoft Office

Insulation

Heat Exchanger

Facilities Management

Business Management

Bug Tracking System

Asbestos Removal