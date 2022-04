Guillaume GAMET

Après un stage de fin d'études effectué chez CMA-CGM, un des principaux leaders du transport maritime, qui fut ponctué par l'obtention d'un premier contart salarié, j'ai fait en 2004, le pari de l'Irlande qui était à l'époque le pays émergent incontournable en Europe. Cette expérience de 2 ans dans le domaine du transit et du transport à l'export m'a permis de développer mon réseau social et de mettre en pratique de nombreux acquis théoriques jusque là trop peu mis en évidence.

Revenu en 2006 avec des notions d'esprit d'équipe et d'organisation bien plus accentuées, j'ai pu mettre à profit mon expérience en devenant reponsable administration des ventes et logistique d'une PME à for potentiel de croissance tournée vers le marché Africain jusqu'alors inconnu pour moi. Une quinzaine de missions plus tard (Ethiopie, Djibouti, Ouganda, Gambie, Algerie), et suite au rachat de ma société par le groupe Genoyer, j'ai évolué vers un poste de commercial export à la fois capable de monter des dossiers d'offres et d'appels d'offres internationaux, de superviser des chargements et des expéditions rendues sur site, et d'assister les clients sur leurs chantiers. Suite à une opportunité professionelle j'ai rejoint en Février 2013 le groupe PENTAIR (ex Tyco Valves & Controls) avec pour objectif de développer les ventes sur l'Afrique du nord.

Depuis 2016, je suis également en charge du développement des ventes dans les pays baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie, Bélarus) et en Asie centrale (Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan).



Mes compétences :

Technique

Afrique

Vente

Import

Logistique

Export